وضع حد لنشاط مذبحة صناعية للدواجن بالشلف

قام عناصر الأمن الحضري السادس، بالشلف، بوضع، حد لنشاط مذبحة صناعية للدواجن، يشتغل صاحبها بطريقة غير قانونية.

وحسب خلية الاتصال بأمن الولاية، فإن تحريات عناصر الشرطة تمت بناء على معلومات تفيد بوجود مذبحة للدواجن بإحدى الأحياء، حيث تم التنسيق مع مصالح الإدارة المعنية بمعاينة ميدانية لمكان المذبحة المذكورة، التي ينشط صاحبها بدون سجل تجاري ولا يحوز على أي ترخيص قانوني، حيث تم حجز كمية الدجاج المعد للذبح وبعدها التسويق، إضافة إلى العتاد المستعمل بطريقة غير قانونية مع عدم احترام شروط النظافة والحفظ لهذه اللحوم سريعة التلف، خاصة مع انعدام وسائل التبريد، وتم على إثر ذلك تحرير ملف قضائي ضد صاحب المذبحة لارتكابه عدة مخالفات، منها ممارسة نشاط تجاري دون حيازة سجل تجاري وعدم احترام شروط النظافة وانعدام الشهادة البيطرية قبل عملية الذبح.