قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الجزائر شريك قوي لواشنطن من أجل تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة وفي القارة.

وفي "تغريدة" عبر "تويتر" عقب لقاء بين وزير الخارجية رمطان لعمامرة ومساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى السفيرة باربرا ليف بنيويورك جاء فيها: الجزائر شريك قوي للسلام والاستقرار في المنطقة وفي القارة.

وحسب الوزارة فإن لقاء ليف مع لعمامرة على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة كان لمناقشة التعاون بين الولايات المتحدة والجزائر بشأن الاستقرار الإقليمي والسلام وقمة جامعة الدول العربية المقبلة.