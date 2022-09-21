دورة تكوينية لفائدة وكلاء الجمهورية والنواب العامين

نظمت وزارة العدل بالتنسيق مع الاتحاد الاوروبي و سفارة فرنسا بالجزائر دورة تكوينية لفائدة وكلاء الجمهورية والنواب العاميين لولايات شرق وجنوب شرق البلاد، للرفع من مهنية جهاز النيابة العامة وتحكم الإطار البشري في تحريك الدعاوى القضائية والحصول على المعلومات الدقيقة ومرافقة القضايا إلى غاية عملية التنفيذ، وفق ما ورد في بيان صحفي للوزارة.

وستدوم هذه الدورة التكوينية التي تنظم في إطار برنامج دعم قطاع العدالة في الجزائر إلى غاية يوم الخميس، ويستفيد منها وكلاء الجمهورية والنواب العامين في ولايات الوادي وباتنة وخنشلة وقالمة وأم البواقي و المسيلة وسطيف وتبسة وقسنطينة إلى جانب ولاية بسكرة.