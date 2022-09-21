سفير سويسرا يلتقي بصناعيي و مقاولي البليدة

التقى اليوم سفير سويسرا بالجزائر برئيس نادي الصناعيين والمقاولين في البليدة، و تبادلا الطرفان وجهات النظر حول مستقبل التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات .

و أوضح رئيس النادي فتحي عمور لـ " الخبر " ، بأنهم تناولوا موضوع التركيز بالخصوص حول مسألة " تكوين " عنصر الموارد البشرية ، لكسب الخبرة ، خاصة في قطاع الصناعات التحويلية الغذائية ، كون " المتيجة "تعتبر محورا هاما في هذا الشأن ولديها مقومات مساعدة لتحقيق قفزة اقتصادية تحقق الاكتفاء الذاتي و نوعية جيدة و قوية في المنتوج الجزائري.

و أضاف أن سفير سويسرا أبدى عن سعادته لهذه الزيارة و الامكانات التي اطلع عليها ، في أول خرجة ميدانية له ، مبديا عن الرغبة في التعاون المستقبلي .