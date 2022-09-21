الوزير الأول يتمنى للتلاميذ دخول مدرسي موفق

أعرب الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، للتلاميذ و للأسرة التربوية، عن تمنياته بدخول مدرسي موفق، بعد سنتين استثنائيتين نتيجة تفشي جائحة كوفيد-19.

وكتب السيد بن عبد الرحمان على موقع مصالح الوزير الأول : "بمناسبة الدخول المدرسي 2023/2022، أتمنى لتلاميذنا الأعزاء دخولا مدرسيا موفقا وناجحا بعد سنتين استثنائيتين بسبب الجائحة".

كما حيا, بالمناسبة، الأسرة التربوية الساهرة على التأطير الإداري و لبيداغوجي, شاكرا لها "مساهمتها الفعالة في الارتقاء بالبيئة التعليمية في بلادنا"، ليتابع "وفقكم الله جميعا لما فيه خير للمدرسة الجزائرية".