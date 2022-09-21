تلاميذ الثانوية الجديدة بحي عدل 4500 من دون كهرباء

احتج أولياء التلاميذ، نهار أمس ، ضد استمرار أزمة انعدام التيار الكهربائي بالثانوية الجديدة بحي عدل 4500 وحدة سكنية بالمدينة الجديدة بالبليدة ، و عبروا عن مدى غضبهم لعدم تسوية المشكل رغم دراسة أبنائهم الموسم الدراسي الماضي من دون كهرباء.

وقال الأولياء في تصريح لـ " الخبر " بأن آمالهم خابت في أول يوم من عودة أبنائهم إلى مقاعد الدراسة من دون كهرباء. وحسب ذات المصادر فإن المشكل يعود إلى سرقة المحول الكهربائي خلال الموسم الماضي.

واهتدى بعض الأولياء إلى تحويل أبنائهم نحو مؤسسات ثانوية أخرى رغم بعدها عن مقرات سكناهم، لتفادي تكرار سيناريو الموسم الماضي. كما انتقد المحتجون نقص التجهيزات بمخابر العلوم والخرائط، وغياب المرافق بالمؤسسة مثل تسربات المياه للمدرج و الساحة.