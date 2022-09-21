بايدن يوجه انتقادات لاذعة لبوتين

في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأربعاء، وجه الرئيس الأمريكي انتقادات لاذعة لروسيا، متهما إياها بانتهاك المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة بغزوها لأوكرانيا، وقال إن موسكو تلقي تهديدات "غير مسؤولة" باستخدام الأسلحة النووية.

في حديثه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأربعاء، وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن أصابع الاتهام إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واصفا الحرب الذي يشنها ضد أوكرانيا بـ "حرب رجل واحد"، منتهكا بذلك المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، مضيفا أن موسكو تمارس تهديدات "غير مسؤولة" باستخدام الأسلحة النووية.

وأضاف بايدن قائلا "لا يمكن لأي طرف كسب حرب نووية ولا يجب خوضها أبدا".

وتابع الرئيس الأمريكي، "أقدم عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على غزو جاره وحاول محو دولة ذات سيادة من الخريطة. هكذا انتهكت روسيا بكل وقاحة المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة".

واستنكر جو بايدن هذه الحرب التي لا مبرر لها، وقد دفعت نحو 40 من أعضاء الأمم المتحدة لمساعدة أوكرانيا في القتال بالتمويل والأسلحة.

كما ذكّر الرئيس الأمريكي بأن لا أحد هدد روسيا، على الرغم من زعمها عكس ذلك، وأن لا أحد سوى روسيا سعى إلى الصراع، هدف روسيا "إلغاء حق أوكرانيا في الوجود كدولة"، متعهدا باستمرار الولايات المتحدة في تضامنها مع أوكرانيا