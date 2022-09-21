البويرة: تجميد المجلس الشعبي البلدي لعين العلوي

كشف بيان صادر عن مصالح ولاية البويرة مساء اليوم الأربعاء، تحصلت "الخبر" على نسخة منه، عن إصدار والي البويرة، لعموري عبد الكريم، قرار يقضي بتجميد نشاط المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين العلوي وتكليف رئيس دائرة عين بسام بتسيير الامور.

وجاء في البيان أنه نظرا لحالة الانسداد التي يعرفها المجلس الشعبي لبلدية عين العلوي، وبعد فشل كل مساعي الصلح التي قامت بها مصالح الولاية، من أجل ضمان السير العادي والحسن لمصالح البلدية والمرفق العام خدمة للصالح العام.

وأضاف في ذات البيان أنه اتخذ صبيحة اليوم السيد لعموري عبد الكريم والي الولاية قرار متضمن حلول سلطة الوالي محل المجلس الشعبي لبلدية عين العلوي، وقد كلف السيد رئيس دائرة عين بسام بتسيير شؤون البلدية في إطار الصلاحيات المخولة قانونا لرئيس المجلس الشعبي البلدي إلى غاية رفع حالة الإنسداد.