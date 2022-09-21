محرز مدعو للرد على غوارديولا في الجزائر

تمثل المقابلتان الوديتان اللتان سيجريهما المنتخب الجزائري أمام ضيفيه الغيني والنيجيري يومي 23 و27 سبتمبر الجاري على التوالي بالجزائر، فرصة كبيرة للاعب رياض محرز للتوهج وبالمناسبة توجيه رسالة قوية إلى مدربه في مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، أنه ما يزال يمكن الرهان عليه بعدما أبعده من حساباته في التشكيلة الأساسية.

ورغم أن المدرب الإسباني أخفى القول إن تأثير محرز في التشكيلة أصبح متواضعا، إلا أن الواقع أكد أن قائد "الخضر" لم يعد عنصرا يعتمد عليه "الفيلسوف"، بخلاف ما كان عليه الحال في الموسم الماضي.

وفضل غوارديولا الثناء على محرز إلى جانب اللاعبين البدلاء في آخر تصريح له عوض انتقاده، للحفاظ على معنويات اللاعبين سواء كانوا في أفضل أحوالهم أو أسوأها، لكن هذا لا ينفي أن المدرب الإسباني أصبح يميل لإشراك الإنجليزي فودين أو البرتغالي سيلفا عوض محرز في مركز جناح أيمن، ما يعني أن أداء اللاعب الجزائري لم يعد مقنعا بالنسبة للمدرب، حتى وإن كان غوارديولا فضل محرز على الإنجليزي سترلينغ والبرازيلي جيسوس للإبقاء عليه وتجديد عقده، بخلاف ما كان متوقعا.

وتمثل المقابلتان الوديتان مناسبة لمحرز أولا للعودة إلى مستواه المعهود وثانيا لطمأنة ليس فقط المدرب الوطني جمال بلماضي، بل أيضا المدرب الكتالاني الذي لم يقتنع بمردود محرز حتى الآن منذ انطلاق الموسم، بسبب نقص فعاليته وصيامه عن التهديف، مما أجبر على البقاء في دكة الاحتياط لأكثر من مرة، ما أثار غضب لاعب "الخضر"، كما أنه أصبح لا يخفي مشاعره حيال الوضع الصعب الذي بات يعيشه في الفريق، خاصة عند كل مرة يلجأ المدرب إلى إخراجه، عندما يفوز محرز بفرصة المشاركة أساسيا.

من جانب آخر لم يظهر محرز سعيدا عند حلوله بالمطار أول أمس، بخلاف العادة، رغم أنه حظي باستقبال حار رفقة زميله إسلام سليماني، حيث تم قيادة الثنائي بشكل سريع صوب سيارة أقلتهما إلى مركز التحضيرات الخاصة بالمنتخبات الوطنية بمدينة سيدي موسى.

وتفادى محرز الرد على أسئلة وسائل الإعلام المحلية رافضا الإدلاء بأي تصريح، أو حتى التوقف لأخذ صور تذكارية مع المعجبين، في مشهد عكس الصدمة القوية التي يعيشها على خلفية فشله في الحصول على مكانة في التشكيلة الأساسية للفريق "السماوي".

الحارس إيدرسون ينصف محرز

وجّه حارس مرمى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، البرازيلي إيدرسون مورايس، رسالة دعم قوية لزميله محرز، عندما أكد أن الأخير يستحق المشاركة أساسياً مع النادي السماوي، مُفضلًا إيّاه على النجمين الإنجليزيين فيل فودين وجاك غريليش، ما صُنف بواسطة متابعين بكونه اعترافاً ضمنياً بقدرات قائد "الخضر"، بعد بداياته المتعثرة هذا الموسم 2022-23.

وجاء إنصاف نجم المنتخب البرازيلي لزميله الجزائري، في رده على سؤال لحساب موقع "برو دايركت سوكر"، المختص في تسويق الملابس الرياضية على تطبيق "تيك توك"، حول ثلاثي نادي مانشستر سيتي، رياض محرز وفيل فودين وجاك غريليش، حيث طُلب من إيدرسون تحديد اسمٍ من هذا الثلاثي يستحق المشاركة أساسياً في السيتي، مع وضع آخر على دكة البدلاء وعرض الثالث للبيع.

ولم يتردد الحارس البرازيلي المتألق في دعم الدولي الجزائري، رغم اعترافه بصعوبة الاختيار في البداية، وقال إيدرسون "محرز أساسي" في اعتراف صريح حسب محللين من نجم "منتخب السامبا" بتفوق النجم الجزائري على الدوليين الإنجليزيين، رغم أن المدرب الإسباني بيب غوارديولا، لمانشستر سيتي، يفضل فودين وغريليش منذ بداية الموسم، ليشكلان خط هجوم "السكاي بلوز" إلى جانب النرويجي إيرلينغ هالاند.

وتابع إيدرسون إجابته بالتأكيد على أن فودين وغريليش يستحقان اللعب كبديلين لمحرز، رافضاً وضع أي اسمٍ من زملائه للبيع، وقد تشكل هذه الشهادة دعماً معنوياً كبيرا لمحرز الذي يعاني منذ بداية الموسم الجاري من معضلة عدم المشاركة بانتظام رفقة مانشستر سيتي.