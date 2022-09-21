التماس الحبس ضد والي سكيكدة السابق

التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة, مساء اليوم الأربعاء, عقوبة 10 سنوات حبس نافد ومليون دج غرامة ضد والي سكيكدة السابق فوزي بلحسين المتابع بتهم ذات صلة بالفساد.

وبالنسبة لباقي المتهمين التسعة المتابعين في نفس القضية وعلى رأسهم رئيس دائرة سكيكدة عنتري عزالدين, والرئيس السابق للمجلس الشعبي البلدي لسكيكدة كمال طبوش, فقد تراوحت العقوبات التي التمسها ممثل الحق العام ضدهم بين ثمانية وخمس سنوات حبس نافد.

وتوبع الوالي السابق لسكيكدة ومن معه بجنح عدة أهمها, استغلال النفود وسوء استغلال الوظيفة, تبديد أموال عمومية, المشاركة في ابرام صفقات عمومية بطريقة مخالفة للأحكام التشريعية, الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الاستفادة من امتيازات غير مستحقة.