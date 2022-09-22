مجلس مسلمي ألمانيا يعيد انتخاب رئيسه وأمينه العام لولاية جديدة

جدّد أعضاء الجمعية العامة للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، الأحد الماضي، انتخاب أيمن مزيك رئيسًا للمجلس، وعبد الصّمد اليزيدي أمينًا عامًا للمجلس. وعقد المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، يوم الأحد الماضي، جمعيته العامة في مدينة كولونيا، لانتخاب مجلس إدارة جديد خلفًا للمجلس المنتهية ولايته.



وانتخب أعضاء الجمعية العامة كلًّا من السيدة أوزليم باشوز ودانييل عابدين، نائبين للرئيس، ومحمد أبو القمصان أمينًا للخزينة. كما تمّ انتخاب كلًّا من سمير بوعيسى، وعبد الكريم أهروبا عضوين جديدين في مجلس الإدارة إلى جانب العضوين السابقين السيدة نورهان سويكان، والدكتور محمد خلوق.



وصرّح رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، أيمن مزيك، في هذا الصدد بتأكيد طاقم الإدارة الجديد على ضرورة مواصلة التّعاون مع المنظمات الإسلامية، والمؤسسات السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك مؤسسات الحكومة الاتحادية، وحكومات الولايات المختلفة. وأكّد مزيك عن رغبة المجلس في دمج الهياكل المحلية، والمساجد التّابعة له في أنشطة المجلس الأعلى بشكل أقوى ممّا هو عليه الآن في المرحلة القادمة.



وتوجّه مجلس الإدارة الجديد للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا بخالص الشّكر والثّناء لأعضاء الجمعية العامة على منحه الثقة، راجيًا من الله العون والتّوفيق والسّداد فيما يقوم به من جهود في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين، وترسيخ ثقافة العيش المشترك، والمواطنة الحقّة في ألمانيا.



