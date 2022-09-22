أمطار رعدية على 18 ولاية

أفادت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الخميس باستمرار تساقط الأمطار الرعدية على عدة ولايات بشرق وجنوب البلاد تتعدى كميتها 20 ملم محليا.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه من المستوى الأول لدرجة اليقظة باللون الأصفر إن أمطار رعدية ستستمر في التساقط بداية من صبيحة اليوم إلى غاية الساعة الثالثة بعد الظهر على ولايات سوق أهراس، برج بوعريريج، بجاية، ميلة، أم البواقي، تبسة، باتنة، سطيف، قسنطينة، جيجل، خنشلة وبسكرة.

من جهة أخرى أشارت الأرصاد الجوية في نشريتها الخاصة لمساء أمس إلى استمرار تهاطل الأمطار الرعدية المصحوبة بحبات البرد إلى غاية منتصف نهار اليوم وتتراوح كميتها بين 20 و40 ملم على ولايات البيض، الأغواط، الجلفة، المسيلة، أولاد جلال وغرداية.