أمطار غزيرة على 30 ولاية

أفادت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الخميس باستمرار تساقط الأمطار الرعدية على عدة ولايات بشمال وجنوب البلاد تصل كميتها في بعض المناطق إلى 40 ملم محليا.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة من المستوى الثاني لدرجة اليقظة باللون البرتقالي إن أمطارا رعدية ستستمر في التساقط بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية الساعة الثالثة من فجر يوم غد الجمعة على ولايات باتنة، خنشلة، تبسة، أم البواقي، قالمة، سوق أهراس، عنابة والطارف. وتبلغ كمية الأمطار المتوقعة بهذه الولايات بين 20و40 ملم.

كما ستمس هذه الأمطار التي ستبلغ كميتها بين 20 و30 ملم ولايات البيض، الأغواط، غرداية والمنيعة.

من جهة أخرى أشارت الأرصاد الجوية في تنبيه من المستوى الأول لدرجة اليقظة باللون الأصفر إلى تساقط أمطار على ولايات الجزائر العاصمة، ورقلة، برج بوعريريج، بجاية، المسيلة، ميلة، تيزي وزو، سطيف، الجلفة، قسنطينة، سكيكدة، جيجل، المدية، بسكرة، بومرداس، البويرة، أولاد جلال والبليدة.