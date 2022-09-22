عباس يشيد بدور الجزائر في المصالحة الفلسطينية

أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمواقف الجزائر الداعمة للقضية الفلسطينية، لا سيما مسألة المصالحة الفلسطينية.

وجاء هذا خلال استقباله في مقر إقامته في نيويورك، أمس الأربعاء، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

واستعرض الرئيس محمود عباس خلال اللقاء آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية. وثمّن عباس مواقف "الجزائر الداعمة للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وعلى دورها في إنجاز المصالحة الفلسطينية".

وقبل يومين، أعلنت حركة فتح عن توجه وفد من قيادتها للجزائر التي تسعى لعقد لقاء مشترك للفصائل الفلسطينية قبيل استضافتها القمة العربية المقررة مطلع نوفمبر المقبل. وكانت حركة حماس قد أعلنت أن وفدا من قيادتها وصل، مساء الأحد الماضي، للجزائر لاستئناف الحوار حول ترتيب البيت الفلسطيني.

واستضافت الجزائر، قبل عدة أشهر، لقاءات جمعت بين قيادات فلسطينية من "فتح" و"حماس" وعدة فصائل أخرى، من أجل بحث عقد مصالحة فلسطينية شاملة.