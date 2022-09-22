الجوية الجزائرية تطلق استشارة دولية لاقتناء 15 طائرة

أطلقت شركة الخطوط الجوية الجزائرية استشارة دولية من أجل اقتناء 15 طائرة جديدة.

ويتعلق الأمر بخمس طائرات نموذج 200 A وثلاث طائرات نموذج 200 (B) وخمس طائرات نموذج 300 وطائرتين (02) نموذج 400، حسب وثيقة هذه الاستشارة الدولية التي تعني حصريا صانعي الطائرات المستغلة في النقل التجاري المدني والمتوفرين على الشهادات والاعتمادات المنظمة للنشاط.

ويوضح المصدر نفسه أنه بإمكان المترشحين المؤهلين تقديم العروض لحصة أو عدة حصص.

وعلى المترشحين الذين يهمهم الإعلان إرسال طلب من أجل سحب دفتر الشروط عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

ويتوجب إرسال العروض في أظرفة مغلقة إلى العنوان التالي: الخطوط الجوية الجزائرية، مديرية المسائل القانونية و التأمينات، 1 ساحة موريس أودان (الطابق 3)، الجزائر العاصمة،الجزائر.

وتم تحديد أخر أجل لتسليم العروض في 26 أكتوبر 2022 قبل منتصف النهار (12:00) بالتوقيت المحلي.