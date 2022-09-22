وفاة الفنان المصري هشام سليم

توفى صباح اليوم الخميس، الفنان هشام سليم، عن عمر يناهز 64 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان. وتشييع جنازته، بعد صلاة الظهر بمسجد الشرطة.

وعانى هشام سليم، من مرض سرطان الرئة، وهو ثالث أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في العالم والسبب الرئيسي للوفيات المرتبطة بالسرطان في الولايات المتحدة.

وُلد الفنان هشام محمد صالح سليم في 24 جانفي عام 1958م، إلا أنه لم يرث حب كرة القدم من والده، وأحب كثيرًا التمثيل ومجال الفن، وتخرج من معهد السياحة والفنادق عام 1981م، ثم قام بدراسات حرة في الأكاديمية الملكية بالعاصمة البريطانية لندن.

بعد أن أنهى هشام سليم دراسته في الخارج عاد إلى مصر وعمل في التمثيل، وبدأت مسيرته الفنية من فيلم "إمبراطورية ميم" من بطولة الفنان أحمد مظهر وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة. توالت الأعمال الفنية للفنان الكبير هشام سليم، وقدم باقة من الأفلام السينمائية منها "أريد حلاً، عودة الأبن الضال، الناظر، لا تسألني من أنا، يا دنيا ياغرامي"، وعدد من الأعمال الدرامية التلفزيونية منها "ليالي الحلمية، هجمة مرتدة، الراية البيضا، حرب الجواسيس، في أيد أمينة، لقاء على الهواء".