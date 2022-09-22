الغنوشي يتهم السلطة بافتعال قضايا ضد قياديي الحزب

اتهم رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، "السلطة الحالية بالسعي لإقصاء حزبه عبر افتعال تهم وقضايا ضد قيادييه"، على حد قوله.

وقال الغنوشي، عقب قرار قاضي التحقيق بإبقائه في حالة سراح وتأجيل جلسة الاستماع إلى نوفمبر المقبل، إن هناك "محاولات لإقصاء خصم سياسي أصيل وقوي"، مضيفا أن "النهضة أكبر حزب في البلاد عجزوا عن هزيمته في صناديق الاقتراع فسعوا إلى تلبيسه التهم".

ونفى "الاتهامات التي وُجهت له وللحركة بالعلاقة بدعم الإرهاب، وتسفير إرهابيين إلى الخارج"، قائلا: إن "الأسئلة التي وجهت إليه كانت بلا غير سند، واتهامات لا دليل لها".

وكان سمير ديلو، محامي راشد الغنوشي، ذكر أن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرر الإبقاء على موكله في حالة سراح مع تأجيل جلسة الاستماع إليه إلى 28 نوفمبر المقبل، وذلك فيما يعرف بقضية "تسفير مقاتلين" إلى بؤر التوتر.

وقال ديلو في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن القطب القضائي قرر أيضا الإبقاء على القيادي في النهضة ووزير الشؤون الدينية الأسبق نور الدين الخادمي والقيادي والنائب السابق الحبيب اللوز في حالة سراح.

وكانت حركة النهضة التونسية أعلنت تلقي رئيس الحركة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض استدعاء للحضور في مقر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب، حيث يواجه الغنوشي وآخرين اتهامات بتسهيل "تسفيير إرهابيين" إلى بؤر التوتر.