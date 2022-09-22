بلعابد: إجراء جديد بخصوص تلاميذ البدو الرحل

أكد وزير التربية الوطنية، اليوم الخميس، أن الدخول المدرسي كان جيدا عبر كامل التراب الوطني، من خلال معطيات تم جمعها ورصدها.

وكشف بلعابد، خلال ندوة صحفية على هامش اليوم الثاني من الدخول المدرسي بولاية بني عباس، أن التفكير جاري من أجل إبرام اتفاقيات أخرى مع المديرية العامة للأمن الوطني، وقيادة الدرك الوطني لتأمين أكثر للتلاميذ في الوسط الحضري والقرى والمداشر. كما أفاد، بأن الدولة اتخذت إجراء جديدا بخصوص تلاميذ البدو الرحل، يتمثل في توفير النظام الداخلي لهذه الفئة من المتمدرسين، داعيا الأولياء إلى لتشجيع أبنائهم على التسجيل في الداخليات.