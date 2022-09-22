حادث مميت بسيدي بلعباس

شهد الشطر الجنوبي من الطريق الوطني رقم 13 في تمام الساعة 22ساو 50د من سهرة الأربعاء اصطدام عنيف لسيارة نفعية بشجرة، ما أسفر عن وفاة شخصين (55 و66 سنة تواليا) حولا من قبل أفراد الوحدة القطاعية لبلدية بن عشيبة الشيليا بمساعدة نظرائهم من الوحدة الرئيسية لسيدي بلعباس صوب مصلحة حفظ الجثث التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي الدكتور عبد القادر حساني بعاصمة الولاية.

وقد أفرز الحادث الذي وقع بمحاذاة قرية اللوزة وفقا لبيان مديرية الحماية المدنية الولائية شخصين محصورين داخل السيارة ما استدعى مجهودات كبيرة لإخراج القتيلين من المركبة المتضررة، مع الإشارة في الأخير إلى كميات التهاطل الغزيرة التي شهدتها الأقاليم الجنوبية لولاية سيدي بلعباس مساء الأربعاء ما ساهم بشكل كبير في انحراف السيارة.