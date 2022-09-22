سوناطراك تساهم في تجهيز المدارس

كشف شركة سوناطراك، إنها قامت بتجهيز 50 قسما رقميا بالمدارس الابتدائية بمعدات بيداغوجية رقمية.

وأوضحت الشركة، أنه في إطار مشروع المدرسة الرقمية وتنفيذا للاتفاق المبرم بين مجمع سوناطراك والديوان الوطني للمطبوعات المدرسية قام مجمع سوناطراك بالمساهمة في تجهيز 50 قسما رقميا بالمدارس الابتدائية بمعدات بيداغوجية رقمية.

وحسب بيان سوناطراك، فإن مساهماتها تجسدت في تقديم مساعدة مالية لاقتناء معدات الإعلام الالي وكذا الألواح الرقمية بالإضافة إلى المعدات الرقمية لصالح التلاميذ وذلك تدعيما لجهود الدولة لتمكين التلاميذ من متابعة دروسهم باستعمال وسائل بيداغوجية عصرية.