بن طالب: مررت بفترة عصيبة ولن أضيّع الفرصة

تحدث لاعب أونجي الفرنسي، نبيل بن طالب عن عودته إلى صفوف المنتخب الجزائري بعد غياب طويل. وقال بن طالب في تصريحات للقناة الرسمية للاتحاد الجزائري لكرة القدم: " حظيت بوقت لعب لا بأس بها مع فريقي وكسبت الثقة، بالنسبة لي المهم هو مواصلة خوض اللقاءات بانتظام والمحافظة على لياقتي وهذا ما نجحت في الوصول إليه".

وأردف بخصوص حول ما إذ كانت هناك اتصالات قبل عودته للمنتخب: " في الواقع كانت هناك اتصالات قليلة مع المدرب، لكن بصراحة انتظرت القائمة، مفاجأة رائعة عندما تستدعى مجددا إلى المنتخب الذي تدعم بلاعبين جدد".

وأضاف بن طالب الذي سبق وأن لعب في صفوف توتنهام الإنجليزي وشالكه الألماني: " قضيت ثلاث سنوات ونصف بعيدا عن المنتخب، مررت بفترات صعبة والآن كل شيء على ما يرام وأستطيع القول بأني أحصد ثمار العمل الذي كنت أقوم به والأهداف التي سعيت إليها".

وأوضح بن طالب أن المدرب بلماضي لم يطلب منه أمورا خاصة مؤكدا:" لم نتحدث كثيرا، عن نفسي أريد الفوز بمكانتي وأن أكون حاضرا خلال المعسكر الإعدادي المقبل وهذا يمر بالجاهزية والعمل".

وختم:" بالعودة إلى إقصاء المنتخب من المونديال، عشته كمناصر كان صدمة لأنه من الصعب الفوز في الكاميرون وأن تنهزم في بلدك، على العموم تنتظرنا مباراتان وديتان أمام غينيا ونيجيريا وهما منتخبان في المستوى، سنفرض أسلوب لعبنا ونظهر كل إمكانياتنا".