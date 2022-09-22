سعدان يتحدث عن المنتخب وشائعات اعتزاله التدريب ووفاته

تحدث المدرب الأسبق للمنتخب الجزائري رابح سعدان عن عدة ملفات، أبرزها نهائيات كأس العالم 2022 بقطر وتفاصيل متعلقة بالمنتخب الجزائري وأسباب إقصائه من بلوغ المونديال. واستهل شيخ المدربين كما يطلق عليه في الجزائر حواره لموقع " الجزيرة.نت"، ببطولة كأس العالم المقبلة والتي لا يفصلنا عنها سوى شهرين، حيث راهن سعدان على قطر التي ستكون في الموعد، قائلا:" المؤكد في نهائيات كأس العالم التي ستجرى بدولة قطر من الناحية الإعلامية أن هناك ثقة خاصة وكبيرة جدا، خصوصا أنها مرتبطة بالحفاظ على سمعة كرة القدم في العالم، فكل الناس تنتظر هذا الموعد كل أربعة أعوام".

وعاد رابح سعدان إلى فشل "المحاربين" في بلوغ المونديال المقبل، مضيفا في هذا الصدد:" ما حدث كان خطأ جماعيا لنا نحن الجزائريين ولا يمكن أن نلقي اللوم على أي طرف، لدينا منتخب قوي فاز في مباراة الذهاب الفاصلة خارج الديار لكنه فرط في هذه الأفضلية وخسر مباراة العودة على ملعبه؛ لذلك لن نلوم إلا أنفسنا".

واسترجع سعدان ذكريات مونديال 2018 مؤكدا: " أذكر أننا وقعنا في الخطأ نفسه في تصفيات كأس العالم 2018 لكننا لم نتعلم الدرس، وكررنا الخطأ في 2022، وهذه المرة الثانية على التوالي التي لن نشارك في نهائيات كأس العالم، والأمر صعب جدا علينا، وأعتقد أن النتائج السلبية والخروج المبكر من كأس أمم أفريقيا 2022 أضر المنتخب كثيرا من الناحية النفسية، وقد يكون الخروج من المونديال أحد تداعياته".

وختم:" كانت ضربة كبيرة، لكن بما أنه قُضي الأمر، يجب طي هذه الصفحة وأن نراجع حساباتنا وننظر للمستقبل". بلماضي أمام صفحة جديدة أكد سعدان في معرض حواره لموقع " الجزيرة.نت " أن الجزائر أمام صفحة جديدة، وجمال بلماضي لديه الوقت الكافي كما كان عند قدومه إلى المنتخب، كي يعيد تكوين منتخب فيه تجديد، وبكل تأكيد حسب ما عاشه خلال أربعة أعوام السابقة التي قضاها مع المنتخب، والمؤكد أنه سيعرف ما الأخطاء حتى يبدأ صفحة جديدة بشكل تدريجي وليس من الصفر.

وواصل قوله بأن أمام بلماضي ثلاثة أعوام، حتى يتأهل المنتخب الجزائري إلى نهائيات كأس إفريقيا المقبلة وأيضا نهائيات كأس العالم، معتبرا أن المشوار طويل جدا، وما يهمنا أن يبقى الاستقرار والاستمرار.

رد شيخ المدربين (يرد وهو يضحك).. على المنتقدين بشدة للاعب مانشستر سيتي رياض الذي يرى متابعوه أن مستواه مع" السيتي" أقل من المنتخب وأوضح أن أغلب من يقول هذا الكلام لا يفهم في كرة القدم، فرياض محرز هو فخر الجزائر ويلعب في صفوف أحد أفضل الفرق في العالم، وترشح في العديد من المرات كأحسن لاعب في إنجلترا، وهذا ليس بالشيء القليل".

ويجب أن يفهم الناس أن اللاعب بشر لا يمكنه أن يكون في كامل لياقته البدنية والفنية في كل الأوقات، فهو يواجه ضغطا في ناديه، وضغطا كبيرا مع المنتخب تضاعفه هذه الاتهامات غير الصحيحة.

وعن شائعات اعتزاله ووفاته أجاب سعدان: "لم أعتزل ولا يحزنون"، هناك بعض التفاصيل لا أريد الخوض فيها، لكن هناك أشخاصا هداهم الله من مسؤولين وأطراف كانوا وراء هذه الإشاعات بهدف تحطيم اسمي وخبرتي، حيث كانت تأتيني عروض تدريبية عديدة لكن عبر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وكان بعض المسؤولين فيه يتحدثون باسمي ويردون بأنني اعتزلت التدريب". أما عن شائعات وفاته فأكد أنها تكررت أربع مرات، وتساءل في الوقت ذاته كيف لمن أطلقها أن يستخف بحياة الناس ويزعم موتهم؟! حيث تسبب له ذلك في مشاكل لأن لديه عائلة وأصدقاء وأحباب في كل مكان كانوا ينزعجون ويتصلون به في كل مرة.