بلعابد يعلق على اعتماد الزي المدرسي الموحد

أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، اليوم الخميس من ولاية بني عباس، بخصوص اعتماد زي مدرسي موحد، أن كل مبادرة يزكيها أولياء التلاميذ "مرحب بها".

وفي رده على سؤال حول مدى تقبل قطاعه لمبادرة اعتماد الزي المشترك في المدرسة الجزائرية، عبر الوزير عن ترحيبه بمسعى اعتماد الزي المدرسي الموحد الذي بادرت به بعض المؤسسات التعليمية على المستوى الوطني بمناسبة افتتاح السنة الدراسية الجديدة 2022-2023.

وشدد في هذا السياق على أن كل مبادرة "يزكيها أولياء التلاميذ مرحب بها ولا يوجد مانع تربوي أو تنظيمي في ذلك". وكانت بعض المدارس الابتدائية بعدد من ولايات الوطن (البليدة، أم البواقي، الجزائر العاصمة) قد اعتمدت لباسا موحدا لكل التلاميذ تكفلت هذه المدارس أحيانا بتجهيزه ومنحه مجانا أو تقاسمت تكاليف خياطته مع الأولياء.