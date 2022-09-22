"الفاف " توّضح بخصوص "أديداس"

أكد اليوم الخميس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أن المناقصة التي تم إطلاقها في وقت سابق لتجديد معدات المنتخبات الوطنية، جاءت بعد انتهاء العقد مع المورد الحالي وهو شركة " أديداس"، بتاريخ الـ 31 من ديسمبر المقبل.

وأضافت " الفاف"، أن عملية التصوير التي تقوم بها الشركة المصنعة للمعدات الحالية هي جزء من العقد التجاري الذي يُلزم الطرفان ولا تعني بأي حال من الأحوال تجديدًا ضمنيًا، كما تم تداوله مستقبلا.

وختم المصدر ذاته أن إجراءات هذه العملية جارية وستستمر حتى الموعد النهائي المذكور في البيان الذي نشر في الـ 24 من أوت المنصرم وسيتم اختيار الأمثل، وفقًا للتقييمات والإجراءات المعمول بها.