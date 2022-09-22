العاصمة: توقيف سارق معاشات المسنين

أعلنت مصالح أمن ولاية الجزائر اليوم الخميس، عن تمكنها من توقيف شخص ينتحل صفة قابض بريد يقوم بسرقة معاشات المسنين بطريقة احتيالية.

أوضح بيان لمصالح الأمن الوطني أنّ قضية الحال انطلقت أطوارها بعد تلقي العديد من الشكاوى من طرف المواطنين مفادها تعرضهم للسرقة بطريقة احتيالية، حيث يقوم المشتبه فيه باستدراج فئة المسنين من كلا الجنسين وهذا بالترصد لهم عند سحبهم لمعاشاتهم.

وأضاف البيان: "تحت الإشراف الدائم والمستمر للنيابة المختصة إقليميًا، تمّ مباشرة التحريات التي مكنت ذات الفرقة من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميًا، عن قضية انتحال صفة متصلة بمهنة منظّمة قانونًا للسرقة.