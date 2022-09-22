كرة اليد: مولودية الجزائر يقصى من البطولة العربية

انهزم اليوم الخميس فريق مولودية الجزائر أمام النادي الإفريقي التونسي بنتيجة (27-32) وذلك لحساب الدور ربع نهائي للبطولة العربية للأندية أبطال الدوري والفائزة بالكؤوس، الجارية بالحمامات بتونس والمؤهلة لمونديال الأندية المقرر بالمملكة العربية السعودية.

وكان ممثل الجزائر قد خسر مواجهاته الثلاث من مرحلة المجموعات أمام كل من نادي الكويت الكويتي (34-35) لحساب الجولة الأولى، ثم ضد الترجي التونسي بنتيجة 22-30 برسم الجولة الثانية وأخيرا ضد الزمالك المصري (26-31) في الجولة الثالثة.

من جهته، لم يتمكن فريق أمل سكيكدة، ممثل الجزائر الثاني في هذا الموعد العربي من التنقل إلى تونس بسبب الأزمة المالية التي يعيشها والتي دفعت العديد من لاعبيه الرحيل عن صفوف النادي.

وكانت القرعة قد وضعت فريق مدينة "روسيكادا" في المجموعة ''أ'' إلى جانب السالمية الكويتي، الشارقة الإماراتي والنادي الإفريقي التونسي.

يذكر أن هذه البطولة العربية للأندية بطلة الدوري والفائزة بالكؤوس مؤهل لبطولة العالم للأندية سوبر غلوب-2022.