اتحاد الجزائر: ضربة موجعة لمصالة مرباح

كشف اليوم الخميس نادي اتحاد الجزائر أن لاعبه مصالة مرباح سيغيب عن صفوف النادي بداعي الإصابة.

وجاء عبر الصفحة الرسمية لنادي سوسطارة على الفايسبوك: "يعاني متوسط ميدان اتحاد العاصمة مصالة مرباح من تمزق الرباط الصليبي حسب نتائج الفحوصات الطبية المعمقة التي خضع لها".

وأضاف المصدر ذاته:" تستدعي إصابة مصالة إخضاعه لعملية جراحية في الأيام القليلة القادمة بعد إزالة التورم على مستوى الركبة".

وكان اللاعب الذي أصبح قطعة أساسية في تشكيلة بوعلام شارف، قد تعرض لإصابة خلال مواجهة هلال شلغوم العيد في الجولة السابقة لم يتمكن على إثرها من مواصلة المباراة.