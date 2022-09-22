كفالي: لهذا كان قرار ناصري وبن زيمة اللعب للجزائر معقدا

عاد المدرب الأسبق للمنتخب الجزائري لكرة القدم جون ميشال كفالي للفترة التي أشرف عليها على " الخضر"، ومساعيه الحثيثة آنذاك من أجل إقناع كريم بن زيمة وسمير ناصري باللعب للمنتخب الجزائري.

وقال كفالي الذي يدرب حاليا منتخب النيجر: " أنا نادم كثيرا على هؤلاء، كان لدي تصوّر بأني أقنعتهم باللعب للجزائر، ولو سارت الأمور كما أردت لشاركنا في كأس العالم".

وأردف المتحدث ذاته في حوار لبرنامج " كورة كل يوم" والذي يبث عبر قناة " الحياة "المصرية: " في تلك الفترة، كانت معركة حقيقية بالنسبة لي، لأنهم لاعبون ممتازون، وكنت أتوقع نجاحهما مستقبلا، عندما كانا شابين".

وواصل كفالي الذي درب كذلك مولودية وهران في وقت سابق: " فيما يخص ناصري، كنت أعتقد أنى نجحت في إقناعه على المستوى الشخصي لكن لا أعرف ماذا حدث، رياضيا أتفهمه". وأضاف:" أما بن زيمة كنت أعرف أن الأمر معقد، كان من الصعب منح قراره الأخير، أحسست أنه لم يختار بعد وكانت الرؤية بالنسبة له غير واضحة، لقد كان يحلم بأن يفوز بالكرة الذهبية ويشارك في كأس العالم ويصبح لاعبا كبيرا".

وختم كفالي:" في 2006 لما كنت برفقة المنتخب الجزائري، كان هناك فارق كبير من الناحية الرياضية مع فرنسا التي كانت من بين أفضل المنتخبات في تلك الفترة، والدليل بعدها التتويج بكأس العالم بعد عامين، لهذا الأمر كان معقدا وسهلا في نفس الوقت من أجل الاختيار".