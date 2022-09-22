الأساتذة يحتجون ويرفضون التدريس في أول يوم دراسي بغليزان

احتج أساتذة متوسطة خالد بن عين السمن في سيدي أمحمد بن علي بغليزان في أول يوم من الموسم الدراسي الجديد، ورفضوا الولوج إلى حجرات التدريس طيلة يوم الأربعاء بسبب رفضهم القاطع لاستعمال الزمن المقدم لهم من قبل مدير المؤسسة، في حين مكث التلاميذ بالساحة صباح اليوم الأول ومسائه، ولم يشفع تدخل مفتش الإدارة لإقناع الأساتذة بالعدول عن رأيهم، والدخول إلى الأقسام سيما في اليوم الأول الذي يعتبر عرسا بالنسبة للقطاع عبر كامل التراب الوطني، مما استدعى التدخل الرسمي عبد العزيز براهيمي مدير التربية، الذي حل مساء بعين المكان، واجتمع بالأساتذة المحتجين، وأصغى إلى انشغالاتهم، آمرا مدير المتوسطة إلى إعادة صياغة استعمال الزمن من جديد، على أن يكون جاهزا يوم الأحد، ويقدم للأساتذة كي يباشروا أعمالهم بصفة رسمية منتظمة، مؤكدا على تفعيل مجلس التربية والتسيير للنظر في الشأن العام لهاته المؤسسة التربوية التي شرفت المنطقة وولاية غليزان في شهادة التعليم المتوسط طيلة حقبة من الزمن الماضي.

للإشارة أن الأساتذة التحقوا بقاعات التدريس اليوم الخميس، وأعينهم تترقب استعمال الزمن الجديد الذي يقدم لهم صباح الأحد كما جاء على لسان بعض الأساتذة.