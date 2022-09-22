تلمسان: أمن دائرة الحناية تحجز أسلحة بيضاء محظورة

تسعى مصالح الأمن لولاية تلمسان إلى محاربة الجريمة وتنفيذ عدة عمليات مراقبة وتفتيش عبر النقاط السوداء.

وفي هذا الشأن تمكنت عناصر أمن دائرة الحناية من حجز سلاحين أبيضين، الأول عبارة عن سيف كان بحوزة شاب في العقد الثاني من العمر والثاني عبارة عن سكين من الحجم الكبير كان بحوزة شخص مشتبه فيه في العقد الثاني من العمر، هذا الأخير اتضح أنه متورط في عدة قضايا تتعلق بالضرب والجرح العمدي إضافة الى قضية اعتداء متبوع بالسرقة راح ضحيتها شخصين.

وبعد الانتهاء من التحقيق تم تقديمهما أمام الجهات القضائية.

ع. ب. ش