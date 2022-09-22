تفتيش الغراب متعدد المهام "الظافر" وكاسحة الألغام "كاسح-2"

أشرف اللواء قائد القوات البحرية، اليوم الخميس، بالرصيف الشمالي للأميرالية، مقر قيادة القوات البحرية، على مراسم تفتيش الغراب متعدد المهام "الظافر" رقم المتن 920، وكاسحة الألغام "الكاسح-2" رقم المتن 502.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن عملية التفتيش، جاءت بعد مشاركتهما في تمرينين "ميداكس" بجزيرة صقلية بإيطاليا، وتمرين "رايس حميدو غطاس-22" برحب تولون بفرنسا.

وتهدف هذه التمارين إلى تطوير التفاعل المشترك في مجالات الأمن البحري، البحث والإنقاذ ونشاطات الغطس؛ بالإضافة إلى تطوير التفاعل المشترك في مجالات الغطس العسكري، وكذا تعزيز القدرات القتالية العملياتية.