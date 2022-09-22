حجز أكثر من 29 كيلوغراما من الكيف بالنعامة

تمكن اليوم عناصر الشرطة القضائية لأمن دائرة العين الصفراء جنوبي النعامة من تفكيك شبكة من ثلاثة أفراد تنشط في ترويج المخدرات وحجز أكثر من 29 كيلوغراما من الكيف المعالج .

وقد بدأت العملية من رصد نشاط هذه الشبكة الإجرامية التي يقوم عناصرها بترويج المخدرات في الوسط الحضري لمدينة العين الصفراء، وبعد تتبع تحركاتهم، والتعرف على هوية أفرادها، تم تحديد مكان تواجد المخدرات واستصدار إذن بتفتيش مسكن أحد أفراد الشبكة و كانت النتيجة إيجابية، حيث مكنت العملية من حجز كمية معتبرة من المخدرات قدر وزنها الإجمالي بـ 29 كيلوغراما و180غراما من الكيف المعالج، وحجز مركبتين سياحيتين، وثلاثة هواتف نقالة.

وبعد استكمال كافة إجراءات التحقيق، تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم وتقديمهم أمام نيابة الاختصاص لدى محكمة العين الصفراء عن تهمة جناية إستراد المخدرات بطريقة غير مشروعة وجناية حيازة ونقل وتخزين المخدرات بقصد البيع بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة.

وتأتي هذه العملية النوعية بعد يومين فقط من تفكيك شبكة من ثمانية أشخاص من بينهم امرأتين وحجز 12 كيلوغراما من الكيف بمدينة العين الصفراء.