مجزرة مرورية بجانت

وقع حادث مرور مروع بالطريق الوطني رقم 03 الرابط بين بلديتي برج الحواس وجانت، بالضبط على بعد 70 كم من بلدية برج الحواس.

أسفر الحادث عن وفاة ثمانية (08) أشخاص وإصابة ستة (06) أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، حسب ما أفاد الدرك الوطني عبر حسابه "طريقي".

وهذا تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية جانت على الساعة 14 و50 دقيقة على إثر حادث مرور، انقلاب لحافلة نقل مسافرين تربط خط جانت - إليزي بالطريق الوطني رقم 03 بإتجاه بر الحواس على بعد 80 كلم من جانت.

وحسب ذات المصالح، أن الحادث خلف في حصيلة أولية وفاة 07 أشخاص وإصابة شخص أخر، تم إسعافه ونقله للمستشفى، كما تم تحويل عدد من المصابين عن طريق الخواص قبل وصول إسعافاتنا لعين المكان.