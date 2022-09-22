تلمسان: توقيف شخصين قاما باحتجاز شخص

تمكنت مصالح الشرطة بتلمسان مؤخرا من توقيف رجل وزوجته قاما باحتجاز شخص حسبما أفاد به اليوم الخميس بيان لخلية الاتصال للأمن الولائي.

وجاءت العملية التي قام بها عناصر الأمن الحضري الثاني إثر شكوى تقدم بها مواطن مفاده تعرضه للاحتجاز من طرف رجل وزوجته وطلبهما لفدية مقابل إخلاء سبيله وفق ذات المصدر.

وسمحت التحريات بتوقيف المشتبه فيه الرئيسي البالغ من العمر 34 سنة وزوجته (40 سنة) التي تعد شريكته الرئيسية في هذه العملية إلى جانب تفتيش مسكنهما الواقع ببلدية تلمسان وحجز بعض الأغراض الخاصة بالضحية داخله.

وقد تم إنجاز ملف قضائي عن قضية حجز شخص عن طريق الاستدراج وتكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لارتكاب جناية والتهديد بالاعتداء والمساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص والسرقة باستعمال العنف وحيازة أدوية ذات خصائص مؤثرة عقليا

قدم بموجبه الشخصين الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان الذي أمر بوضعهما رهن الحبس الاحتياطي حسب نفس المصدر.