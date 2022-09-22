توقف المصعد الهوائي لتلمسان

أكدت مؤسسة ميترو الجزائر و مؤسسة النقل الجزائري عبر الكوابل في بيان لهما, ان المصعد الهوائي لتلمسان قد توقف اليوم الخميس بسبب عطب تقني وقع اليوم, مؤكدة ان فرق الصيانة قد جندت من اجل استئناف الاستغلال في اقرب الآجال.

وأضاف ذات البيان ان "الشركتين المستغلتين تعلمان زبائنهما بتوقف استغلال المصعد الهوائي لتلمسان الرابط بين الحوض الكبير ولالة ستي، وذلك على اثر عطب تقني وقع اليوم الخميس".

وخلص ذات المصدر أن فرق الصيانة "قد جندت في عين المكان من اجل استئناف الاستغلال الكلي و في اقرب الآجال وأحسن الظروف".