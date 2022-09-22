الوزير الأول يستقبل وزير الصيد البحري الموريتاني

استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، بقصر الحكومة، محمد عابدين امعييف، وزير الصيد والاقتصاد البحري للجمهورية الإسلامية الموريتانية، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فإن اللقاء، أكد على علاقات الأخوة والتضامن والتعاون المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، والإرادة السياسية التي تحذو قيادتي البلدين في الارتقاء بالتعاون والشراكة بين الجزائر وموريتانيا إلى مستويات أعلى من الشراكة والاندماج.

كما تناول الطرفان آفاق تطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات، لاسيما الصيد البحري والمجالات المجاورة، على ضوء النتائج الهامة التي تم التوصل إليها خلال الدورة التاسعة عشر للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-الموريتانية، التي جرت أشغالها بنواكشوط في 14 سبتمبر 2022.