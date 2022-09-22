الرئيس تبون يوجّه دعوة رسمية لرئيس أذربيجان

التقى وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الخميس، على هامش مشاركته في أشغال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مع نظيره من جمهورية أذربيجان، أغلو بيراموف.

وأفاد بيان للخارجية، أن لعمامرة سلم نظيره الأذربيجاني رسالة رئيس الجمهوري، عبد المجيد تبون، للرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، بصفته الرئيس الحالي لحركة عدم الانحياز، والمتضمنة دعوته للمشاركة كضيف شرف في القمة العربية المقرر عقدها بالجزائر يومي الفاتح والثاني من نوفمبر المقبل.

وتندرج هذه الدعوة في إطار الأعراف المعمول بها في هذا الإطار والتي يتم بموجبها دعوة عدد من الشركاء الأجانب كضيوف شرف.