نفاد تذاكر مقابلة الجزائر- غينيا

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، مساء اليوم الخميس، عن نفاذ كل التذاكر الخاصة بمقابلة فريقنا الوطني لكرة القدم ضد نظيره الغيني غدا الجمعة 23 سبتمبر 2022 بملعب ميلود هدفي بوهران، التي تم وضعها للبيع عبر المنصة الإلكترونية "تذكرتي"

أشارت الوزرة في بيان لها، أن التذاكر هي رقمية وشخصية تحمل اسم ولقب المناصر وأن استعمالها عبر البوابة الإلكترونية يكون مرة واحدة فقط بواسطة رمز الاستجابة السريعة (quick response code : QR)، في حالة تزويرها أو محاولة استعمالها أكثر من مرة واحدة فإن ذلك يعتبر مخالفة قانونية مع العلم أن كل البوابات الإلكترونية مهيئة بكاميرات المراقبة.