هل تراجع الأورو مقابل الدينار في السوق السوداء؟

في وقت يستقر سعر الأورو في معاملات الصرف الرسمية عن نفس المستويات المسجلة خلال الأيام القليلة الماضية، ترتفع أسعار العملة الأوروبية الموحدة في السوق الموازية التي تبقى "تسيطر" على حجم كبير من المعاملات لتفوق 200 دينار.

ولم يشفع التراجع المسجل في سعر صرف الأورو في السوق الرسمية منذ حين، وبلوغه مستويات تاريخية لم يسجلها منذ إطلاق التداول بهذه العملة الأوروبية الموحدة، في دفع قيمتها لتحقيق نفس التراجع بالنسبة في المعاملات غير الرسمية، ما يؤكد فرضية استقلالية بمقومات خاصة تقف وراء تحديد قيمة العملة الصعبة في السوق السوداء.

وعلى هذا الأساس، فإنّ سعر صرف الأورو سجل في المعاملات الموازية وعلى مستوى سوق "السكوار" في ساحة "بور سعيد" 208 دينار، وهو نفس المستوى تقريبا المسجل من قبل دولار الأمريكي المقدر بـ204 دينار، بينما بلغت قيمة العملة الأوروبية الموحدة في المعاملات الرسمية 140.13 دينار، متفوقة بشكل طفيف عن العملة الأمريكية المتراجعة، إذ سجلت 140.11 دينار، مقابل 140.26 دينار في تداولات السابقة.

وتحدد أسعار الصرف في المعاملات الموازية بناء على معطيات أخرى تختلف في الجملة عن تلك التي يقيم على أساسها سعر الصرف والتداولات على مستوى القنوات الرسمية، حيث أوضح أحد "التجار" الناشطين في مجال العملة الصعبة في السوق السوداء، ممن تحدثت معهم "الخبر" بأنّ "بورصة" العملات في هذا النوع من المعاملات تخضع لقاعدة أساسية هي مبدأ العرض والطلب، وبالتالي فإن ارتفاع حجم الطلب على "الدوفيز" في غياب البدائل يجعل الإقبال كبيرا.

ويضاف إلى جملة الأسباب أيضا تواضع المنحة السياحية التي يمكن للمواطن أن يتحصل عليها مرة في السنة، إذ أنها لا تفوق في أفضل الظروف 90 أورو، وهو المبلغ الذي لا يغطي تكلفة مبيت ليلة واحدة في فندق محترم في الخارج، وبالتالي فإنّ الاستنجاد بالسوق السوداء للعملة يتحول إلى حتمية، كلما اضطر مواطن للسفر نحو الخارج للدراسة أو العلاج أو حتى للسياحة، على الرغم من الفارق الكبير في السعر بين المعاملات الرسمية والموازية.

وعلى الرغم من التحسن المسجل في المعاملات بين الدينار والأورو في الفترة الأخيرة، إلى أنّ العملة الوطنية ظلت تعاني في مؤخرة الترتيب في قائمة العملات العربية، في المعاملات الرسمية والموازية على السواء، فقد سجل سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي نحو 37.42 دينار للشراء، و37.27 دينار للبيع، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية بنحو 47.87 دينار للشراء، و48.40 دينار للبيع.

ومن ناحية أخرى، بلغ سعر الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي نحو 38.140 دينار للشراء، و38.147 دينار للبيع، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية بنحو 49.01 دينار للشراء، و49.55 دينار للبيع، وجاء سعر الدينار الكويتي في المعاملات الرسمية بنحو 453.38 دينار للشراء، و453.57 دينار للبيع، ولم يختلف الوضع في السوق غير الرسمية على اعتبار أنه سجل حوالي 582.71 دينار للشراء، 589.77 دينار للبيع.