لهذه الأسباب قد تسبب المكيفات الحرائق

من بين أبرز الأسباب التي قد تتسبب في اشتعال حريق في مساحة مغلقة هي تلك الناتجة عن تعرض أحد الأجهزة الكهربائية للاشتعال لسبب يتعلق بخطأ في مصدر التشغيل الأساسي: الكهرباء.



ومن بين هذه الأجهزة المنتشرة في المساحات السكنية والرسمية للأعمال هي أجهزة التكييف ذات الوحدة الواحدة المنفصلة، والتي قد تكون مصدراً للخطر بشكل أكثر من غيرها؛ نظراً لاحتوائها على وحدة ضغط لتوزيع غاز الفريون المسؤول عن التبريد، والتي تُشكل خطراً كبيراً في حال تعرضها للنيران أو لشرارات كثيفة تسبب انفجارها، وفي تقريرنا التالي سوف نتطرق لأهم الأسباب التي قد تجعل المكيفات مصدراً للحرائق في الأماكن المغلقة وكيفية الانتباه لها والتعامل معها.



وبحسب إحصائيات رسمية، أبرزها إحصائية أسباب الحرائق التي نشرها موقع إدارة الإطفاء والحرائق الأمريكية أن نسبة 47% من إجمالي الحرائق المنزلية كانت بسبب اشتعال أجهزة المكيفات وانفجارها، كما نشرت إحصائية أخرى من مجلس الحرائق والطوارئ في سنغافورة أن المكيفات المنزلية كانت هي السبب الأول بنسبة تتراوح من 40% إلى 60%، وبالتالي من الضروري الانتباه إلى المسببات الأولية لحرائق المكيفات.



من بين الأسباب التي قد تسبب ضرراً بجهاز المكيف هو إهمال تنظيف الجهاز خارجياً وداخلياً بشكل دوري، خاصة في الأماكن القريبة من الرمال والأتربة الكثيفة، والأجزاء المهم تنظيفها هي فلاتر الهواء الداخلية وشفرات الهواء الداخلي، وبالنسبة للجهاز الخارجي تنظيف المروحة الرئيسية وفلاتر مواسير الهواء أمور هامة.



وإذا تراكمت الأتربة والشوائب داخل مواسير الهواء بالجهاز سوف يؤدي إلى انسداده، ومن ثم قد يتعطل أحد أجزائه الأخرى عن العمل ويتسبب في إخفاق التوصيل الكهربائي، وهو بداية خطورة الاشتعال، والنصيحة الأساسية هي العمل على تنظيف الجهاز بشكل دوري كل مدة أقصاها 4 أسابيع.



أحد أبرز الأسباب لاحتراق المكيفات هو اضطراب في تدفق التيار الكهربائي الآتي من المصدر الرئيسي إلى وحدة المكيف، وهذه الاضطرابات عادة ما تكون إما بالانخفاض أو بالارتفاع، وهو أمر قد يحدث بشكل تلقائي من المصدر، وقد يشكل خطر احتراق المكونات الداخلية أو تعطلها، ولهذا من المهم أن تتأكد أن كل الكابلات الموصلة للتكييف قوية وبحالة جيدة.



استشر فني كهرباء لمعرفة مقدار الطاقة الذي يعمل عليه المكيف ومقدار الطاقة الآتي من المصدر، وتأكد أن هناك مفتاح أمان " قاطع" موصلاً بين المكيف والمصدر الرئيسي، مهمته الأساسية هي أنه عند انقطاع التيار الكهربائي الرئيسي فإنه يعود عادة بقوة كبيرة، وقد يتسبب هذا الارتفاع في احتراق المكيف، ولكن مفتاح الأمان عادة ما يمنع التيار عن المكيف فقط، ومن ثم يمكنك تشغيله بعد عودة التيار بدقائق.