مستغانم : حجز قناطر من اللحوم الفاسدة

تمكنت مصالح بأمن ولاية مستغانم من حجز أكثر من قنطار من اللحوم البيضاء و الحمراء غير مطابقة للشروط القانونية.

العملية جاءت اثر معلومة أمنية تفيد بوجود كمية من اللحوم البيضاء و الحمراء لغرض البيع بقبو إحدى السكنات الكائنة بحي 544 مسكن خروبة .

وعليه تم التنقل إلى عين المكان أين عثر على 167 كلغ من اللحوم البيضاء و الحمراء، المتمثلة في (لحم أحمر غنم، لحم أبيض دجاج و أحشاء، لحم مفروم و نقانق مجمدة)، ملك لأحد الخواص، بحيث يقوم بتحضيرها في القبو و يحولها إلى محله لبيع لمأكولات الخفيفة دون شروط النظافة.

الكمية المحجوزة بعد عرضها للمعاينة على الطبيب البيطري التابع لحديقة الحيوانات بمستغانم تبث أنها غير صالحة للإستهلاك البشري، وعليه قام بتوجيهها للإستهلاك الحيواني، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشخص المخالف.