بايدن يؤكد التزام بلاده الصارم بالدفاع عن الفلبين

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، التزام بلاده الصارم بالدفاع عن الفلبين.

وبحث بايدن وفقا لبيان للبيت الأبيض خلال لقاءه مع نظيره الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، في نيويورك، على هامش انعقاد فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة الوضع في بحر الصين الجنوبي، وأكدا على دعمهما لحرية الملاحة والحل السلمي للنزاعات.

وأشار البيان إلى أن بايدن وماركوس ناقشا كذلك فرص توسيع نطاق التعاون الثنائي في العديد من المجالات مثل أمن الطاقة والمناخ والبنية التحتية،كما بحثا تداعيات الحرب في أوكرانيا على أسعار الطاقة والأمن الغذائي، إلى جانب مناقشة قضايا السيان والأزمة في ميانمار.