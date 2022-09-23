استشهاد شاب فلسطيني في الضفة الغربية

استشهد شاب فلسطيني ،اليوم الجمعة برصاص قوات الاحتلال الصهيوني قرب بلدة بيت سيرا غرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام صهيونية ان الجيش أطلق النارعلى شاب بزعم تنفيذه عملية طعن قرب مستوطنة "موديعين" المقامة على أراضي بيت سيرا، ما أدى إلى استشهاده على الفور، وتم احتجاز جثمانه.

وفي نابلس ،أصيب شاب فلسطيني، إثر إطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال ، بعد تعرضه لحادث سير في بلدة حوارة جنوب.

وأفادت مصادر أمنية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص صوب سائق مركبة عقب حادث سير أصيب فيه أحد الجنود المنتشرين في الشارع الرئيسي بالبلدة بصورة طفيفة.

وأشارت المصادر إلى أن جنود الاحتلال اعتقلوا السائق، رغم إصابته، ورغم أن ما حدث لا يعدو كونه حادث سير، مضيفة أن عددا من المستوطنين تجمهروا وسط البلدة، عقب الحادث، وقاموا باستفزاز المواطنين.

في سياق متصل ،هاجمت بحرية الاحتلال ، قارب صيد خلال عمله في بحر شمال مدينة غزة.

وذكرت مصادر محلية ، أن زوارق الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة صوب مركب صيد ، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضافت أن "الزوارق الصهيونية حاصرت المركب وفتحت النار صوبه في غرب منطقة الواحة شمال القطاع، وقد استمر حصاره أكثر من نصف ساعة".