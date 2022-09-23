لعمامرة يشارك في اجتماع خاص بالأزمة الأوكرانية

شارك وزير الخارجية والجالية الوطنية في الخارج رمطان لعمامرة، على هامش أشغال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في اجتماع لمجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري حول الأزمة الأوكرانية مع وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف.

وخُصص الاجتماع لمناقشة آخر تطورات الأزمة في أوكرانيا وآفاق تمكين طرفي النزاع، روسيا وأوكرانيا، من استئناف المفاوضات بغية التوصل إلى حل سياسي، مع العمل بالتوازي على التخفيف من حدة انعكاسات الأزمة وتداعياتها، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي والطاقة.

يذكر أن مجموعة الاتصال العربية أنشئت بموجب قرار من المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية شهر مارس 2022 لمتابعة وإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية بالأزمة الأوكرانية، وذلك بهدف المساهمة في إيجاد حل دبلوماسي لها.

وتتشكل اللجنة من وزراء خارجية كل من: الجزائر، مصر، الأردن، السودان، العراق والإمارات العربية المتحدة، فضلا عن الأمين العام لجامعة الدول العربية.