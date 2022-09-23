أسعار النفط في منحى تنازلي

تراجعت أسعار النفط الخام، اليوم الجمعة بنحو 01 بالمائة وسط مخاوف من الركود وارتفاع الدولار الأمريكي، على الرغم من أن الخسائر توجت بمخاوف بشأن الإمدادات بعد حملة موسكو الجديدة للتعبئة في حربها مع أوكرانيا، وما يبدو أنه طريق مسدود في المحادثات بشأن إحياء صفقة البرنامج النووي الإيراني.

فبحلول الساعة 07:58 بتوقيت غرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر نوفمبر بنسبة 1.06 بالمائة، مسجلًا 89.50 دولارًا للبرميل. وانخفض سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر بنسبة 1.17 بالمائة، إلى 82.51 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها، أمس الخميس، على ارتفاع للمرة الأولى في ثلاث جلسات متتالية، وسط مخاوف من شح الإمدادات مع حلول فصل الشتاء. ويتجه الخامان القياسيان (برنت وغرب تكساس) لتسجيل خسائر أسبوعية بنحو 1.4بالمائة و2.4 بالمائة على التوالي حتى الآن.