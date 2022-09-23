ارتفاع عدد المهاجرين الغرقى بالقرب من الشواطئ السورية

أعلنت سوريا أمس الخميس العثور على عشرات الجثث إثر غرق مركب لمهاجرين بالقرب من مدينة طرطوس الساحلية شمال غرب البلاد بعد الإبحار من لبنان.

وصرح وزير النقل اللبناني علي حمية، صباح اليوم الجمعة، أن السلطات السورية انتشلت جثث ما لا يقل عن 61 شخصا كانوا على متن القارب.

وكان بيان وزارة الصحة السورية قد أكد أن معظم الضحايا تلقوا مساعدة للتنفس عبر تزويدهم بالأكسجين وتم نقل بعضهم إلى العناية المركزة، وجميع المعالجين في حالة استنفار في المنطقة.

من جهته، قال التلفزيون السوري إن المركب كان يستقله ما لا يقل عن 150 شخصا قبل حادث الغرق.

وكان قد نقل في وقت سابق المدير العام للموانئ البحرية العميد سامر قبرصلي في بيان لوزارة النقل السورية عن ناجين قولهم إن "الزورق انطلق من لبنان -المنية (شمال) منذ عدة أيام بقصد الهجرة" وعلى متنه ركاب من جنسيات مختلفة.

وأفاد البيان بأن فرق الإنقاذ لازالت تبحث وتحاول العثور على ناجين آخرين بالقرب من طرطوس.