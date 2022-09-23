الأستاذ والمراسل الصحفي للنصر جدي العيفة في ذمة الله

توفي ليلة الخميس إلى الجمعة الاستاذ والمراسل الصحفي لجريدة النصر خلال السبعينيات من ولاية تبسة جدي العيفة بعد صراع مع المرض.

وكان الزميل المرحوم قد أشتغل بقطاع التربية والتعليم بالابتدائي ثم أستاذ للغة العربية ومدير متوسطة قبل التقاعد ودخل في نشاط جمعوي توعوي وثقافي عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومعروف لدى رواد التواصل الاجتماعي بلباسه التقليدي بالقشبية أو القدويرة البيضاء وكان من أكبر مشجعي تظاهرات القراءة في الهواء الطلق وملتقيات الشعر والأدب والنقاشات الاجتماعية والسياسية المحلية والوطنية.

وكانت مقالاته تتصدر صفحات جريدة النصر في تلك المخصصة لانشغالات مناطق الظل في الأرياف المعزولة بعد تعريب جريدة النصر التي كانت تصدر باللغة الفرنسية، وقد خلف رحيله حزنا وألما وسط الأسرتين الإعلامية والتربوية في ظل اكتساح صورة بطاقته المهنية وصورة المرحوم باللباس التقليدي القشبية شبكات التواصل الاجتماعي التي كان يضعها في بروفايله بالفيسبوك.