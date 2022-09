Pluies orageuses dans le sud du pays

L’Office Nationale de Météorologie a mis en garde, ce vendredi, dans un bulletin météo contre des pluies orageuses qui affecteront les wilayas de Tamanrasset, Illizi, Beni Abbes et Bechar.

La validité de ce BMS s’étend de midi jusqu’à 21 heures le soir.

Par ailleurs, l’ONM a prévu un ciel dégagé à peu nuageux sur les régions Ouest du pays et un ciel avec des passages nuageux et quelques pluies près des côtes et vers l’intérieur sur les régions Centre.

Il a, également, indiqué que le ciel restera souvent nuageux avec quelques pluies sur les régions Est.