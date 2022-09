Lamamra prend part à une réunion sur la crise ukrainienne

Le ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, Remtane Lamamra a pris part, en marge des travaux de la 77ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies, à la réunion du groupe de contact ministériel arabe sur la crise ukrainienne avec le ministre russe des affaires étrangères, Serguei Lavrov.

Cette réunion a été consacrée à débattre les derniers développements de la crise ukrainienne et les possibilités de trouver une solution au conflit entre la Russie et l’Ukraine.

Le groupe de contact arabe au sein de l’ONU est composé des ministres des affaires étrangères de l’Algérie, de l’Egypte, du Soudan, de la Jordanie, de l’Irak, des Emirats Arabes Unis en plus de secrétaire général de la Ligue Arabe.