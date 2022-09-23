غليزان: حجز كمية من الـ "كوكايين"

تمكنت فرقة البحث والتدخل، بأمن ولاية غليزان من وضع حد لنشاط شخصين يقومان بترويج المخدرات الصلبة (كوكايين)، مع ضبط 7.74 غرام منها.

العملية تمت بناء على الاستغلال الجيد للمعلومات التي تفيد بوجود شخص مشتبه فيه يقوم بترويج المخدرات الصلبة (كوكايين) على مستوى إحدى الأحياء، بعد عملية الترصد وبالتنسيق مع النيابة المحلية تمكنت ذات الفرقة من توقيفه وضبط بمسكنه كمية من المخدرات الصلبة قدر وزنها بـ 3.28 غرام، بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج.

التحقيقات التي باشرتها الفرقة مع المشتبه فيه مكنت من توقيف الممون الرئيسي والذي تم ضبط خلال عملية تفتيش محله على كمية أخرى من المخدرات الصلبة كانت مخبأة بإحكام ومهيأة لعملية الترويج قدر وزنها 4.46 غرام (كوكايين)، ومبلغ مالي من عائدات الترويج، بالإضافة إلى ضبط أغراض تستعمل في عملية استهلاك هذه السموم. وبعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديمهما أمام العدالة عن قضية حيازة المخدرات الصلبة(كوكايين) لغرض البيع.